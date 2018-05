Het Blok afgesloten voor alle verkeer 12 mei 2018

Om de werken aan Het Blok in Bertem veilig te laten verlopen, is de parking aan de Tervuursesteenweg volledig afgesloten voor het verkeer, ook voor voetgangers en fietsers.





"Nog al te vaak worden de verbodsborden genegeerd. We vragen u om voor uw eigen veiligheid dit verbod te respecteren", klinkt het bij een oproep van de gemeente Bertem.





(ADPW)