Herstellingswerken fietspad aan Meerbeeksesteenweg 13 april 2018

02u38 0

Het fietspad op de Meerbeeksesteenweg is in zeer slechte staat. De wortels van de bomen hebben tientallen betonplaten naar boven geduwd, waardoor het fietsen hier verre van aangenaam is geworden. De aanleg van een nieuw fietspad is nodig.





"We hebben al de eerste gesprekken gehad met de provincie Vlaams-Brabant om er een nieuw fietspad aan te leggen met ruime subsidies van de provincie en de Vlaamse Overheid", klinkt het bij de gemeente Bertem. In afwachting van de aanleg van dat nieuwe fietspad verwijderen en vervangen de gemeentediensten de slechtste betonplaten. "Dit is dus een tijdelijke maatregel waarmee we het rijcomfort en de veiligheid voor de fietsers al hopen te verbeteren. Deze onderhoudswerken zijn al gestart en zullen tijdelijk voor hinder zorgen bij het fietsen langs de Meerbeeksesteenweg." (ADPW)