Herdenkings-monument WO I 27 augustus 2018

02u28 0 Bertem Dit jaar is het 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Om de herinnering aan WO I ook op langere termijn levend te houden, maakte kunstenaar Tjerrie Verhellen op vraag van de gemeente een beeld voor Korbeek-Dijle. Op 9 september huldigt de gemeente Bertem het beeld in.

Het provinciebestuur deed een oproep aan de lokale besturen om in hun onroerend erfgoed initiatieven te nemen ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De Bertemse kunstenaar Tjerrie Verhellen heeft daarom op vraag van het gemeentebestuur een herdenkingsmonument gemaakt. De provincie Vlaams-Brabant verleende hiervoor een subsidie van 2.625 euro. Het beeld stelt een soldaat voor die terugkeert van de strijd. Hij probeert zich op te trekken aan de verhalen over leven in oorlogstijd. Het verhaal achter het beeld met een accordeon aan de voet is gebaseerd op waargebeurde feiten, de originele accordeon is nog altijd in bezit van de kunstenaar. Het beeld werd gehouwen uit Portugees marmer, is 80 cm hoog en wordt gepresenteerd op een gemetste sokkel van 120 cm hoog. Bent u graag aanwezig bij de inhuldiging, houd dan 9 september vrij. Vanaf 10 uur bent u welkom aan de kerk van Korbeek-Dijle. (ADPW)