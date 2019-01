Graven bedolven na instorting van stalling Gemeente Bertem ligt al jaren in proces met eigenaar van vervallen boerderij Bart Mertens

13 januari 2019

16u30 0 Bertem De stalling van een oude boerderij aan de Groenendaal in Bertem is zaterdagochtend ingestort. Op het aanpalende kerkhof raakten enkele graven bedolven onder het puin. Opmerkelijk gegeven: de gemeente Bertem ligt al jaren in proces met de eigenaar van de oude boerderij. “Vorige week maandag vielen er ook al brokstukken naar beneden. Deze instorting kon niet uitblijven maar de eigenaar onderneemt niets”, zegt burgemeester Joël Vander Elst.

De gemeente Bertem was afgelopen weekend een ‘attractie’ rijker: een ingestorte stalling van een oude boerderij. Heel wat inwoners zakten zaterdag en zondag naar de Groenendaal af om de ravage met eigen ogen te aanschouwen. En van een ravage was wel degelijk sprake want de schade is enorm. Ook burgemeester Joël Vander Elst (Gemeentebelangen-Open Vld) ging ter plaatse nadat hij zaterdagmorgen omstreeks 11 uur bericht kreeg over de instorting.

“Het gaat over een deel van pachthof naast het kerkhof”, aldus de Bertemse burgemeester. “Ik weet niet wanneer de stalling precies is ingestort maar ik vermoed dat het zaterdagochtend vroeg moet zijn gebeurd. De ravage is inderdaad groot. Een deel van het puin is terecht gekomen op het kerkhof. Daardoor werden een zestal graven bedolven onder de brokstukken. De politie heeft vaststellingen gedaan maar de graven zijn nog niet vrijgemaakt. In een weekend is dat niet evident en bovendien moeten we samen met de advocaat van de gemeente bekijken wat we juridisch kunnen ondernemen tegen de eigenaar van de oude boerderij.”

Ik vrees dat we op weg zijn naar een kortgeding met de eigenaar Burgemeester Joël Vander Elst

Dat laatste gegeven is niet onbelangrijk. De gemeente Bertem leeft immers al enkele jaren in onmin met de eigenaar van de oude boerderij. “We liggen al twee of drie jaar in proces met de eigenaar”, legt Joël Vander Elst uit. “De boerderij is slecht onderhouden en dat levert instortingsgevaar op. Vorige week maandag vielen er bijvoorbeeld nog brokstukken naar beneden aan de andere kant van de boerderij. Gelukkig raakte er niemand gewond maar we hebben meteen nadarhekken geplaatst om ongelukken te voorkomen. We hebben ook vaststellingen laten doen door een deurwaarder om de eigenaar nogmaals aan te manen om actie te ondernemen. We hebben echter niets meer vernomen sindsdien. Afgelopen weekend is er gebeurd waar we al lang voor vreesden…een instorting. Op de schade op het kerkhof na is er niemand gewond geraakt. Ik hoop dat de eigenaar nu tot het besef is gekomen dat er iets moet gebeuren want de veiligheid moet wel gegarandeerd blijven. Eerlijk gezegd vrees ik dat we op weg zijn naar een kortgeding tussen de gemeente Bertem en de eigenaar. We gaan maandag alles nogmaals op een rij zetten met de advocaat.”