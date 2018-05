Gratis zaad voor bijen- en bloemenweide 23 mei 2018

De populaties van bijen gaan al geruime tijd achteruit. U kan helpen om bijen te laten overleven door voor een natuurvriendelijke tuin te zorgen. De gemeente Bertem en de provincie Vlaams-Brabant helpen u al op weg door gratis zakjes bloemzaadjes uit te delen. "Bijtjes houden van bloemetjes en bloemetjes houden van bijtjes. Meer nog, ze hebben elkaar nodig voor hun voortbestaan. Bijen voeden zich met het stuifmeel en de nectar van bloemen. Bloemen profiteren op hun beurt van de bestuiving die zorgt voor de bevruchting. Jammer genoeg gaan de populaties van bijen al geruime tijd achteruit door ziektes en parasieten, het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen of het tekort aan voedsel in de vorm van nectar en stuifmeel", klinkt het bij de gemeente. In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant verdeelt de dienst omgeving gratis 100 zakjes bloemenzaad voor natuurlijke bloemenweides. De zakjes zaad zijn geschikt voor wie een grotere tuin heeft (van 2 tot 40 vierkante meter). Zaaien kan tot eind augustus. Netels en distels moeten verwijderd worden. (ADPW)