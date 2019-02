Gouden bruiloft voor Oscar De Koninck en An Hemelaers ADPW

13 februari 2019

Oscar De Koninck en An Hemelaers vierden het afgelopen weekend hun gouden bruiloft. Zij trouwden op 8 februari 1969. Oscar was beroepsmilitair en An was kleuterleidster. Ze wonen al 40 jaar in Bertem en kregen twee kinderen, Filip en Nico, en vijf kleinkinderen. Oscar is een sportman in hart en nieren en was destijds bekend als voetballer bij Stade Leuven en nadien bij Rapid Bertem. Hij was ook de laatste trainer van VC Leefdaal-Vooruit, tot de fusieploeg VC Bertem-Leefdaal gesticht werd. Daarnaast was hij ook nog trainer bij verschillende ploegen in de regio. De laatste jaren genieten An en Oscar van reizen en zijn ze ook de reguliere kinderoppas voor de kleinkinderen.