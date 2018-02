Gezocht: uitgeweken kunstenaars 16 februari 2018

In 2018 vindt de tiende editie van Bertem Buiten Gewoon plaats. "Om er een echt buitengewoon jaar van te maken, willen we het tentoonstellingsjaar afsluiten met een tentoonstelling van Bertemse kunstenaars die ondertussen elders wonen. Bent of kent u zo iemand, dan zijn we naar u op zoek", klinkt het bij de gemeent. "Moedig hem of haar dan aan om deel te nemen aan de tentoonstelling van Bertem Buiten Gewoon die plaatsvindt van 18 oktober tot 23 november 2018", aldus de gemeente. Geïnteresseerden sturen hun naam, contactgegevens en iets meer uitleg over hun werken naar vrijetijd@bertem.be. Meer info: www.bertem.be/BertemBuitenGewoon - tel. 016 49 97 70. (ADPW)