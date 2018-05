Gemeentehuis is stomavriendelijk 26 mei 2018

02u52 0 Bertem De gemeente Bertem maakt de openbare toiletruimtes stomavriendelijk. Daarom werd in het herentoilet op de gelijkvloerse verdieping van het gemeentehuis een vuilbakje geplaatst. Je herkent de stomavriendelijke toiletruimte aan de sticker op de toiletdeur. In België zijn er zo'n 12 000 stomadragers.

"Deze patiënten kennen in het dagelijks leven een aantal praktische problemen. Problemen die vaak met een kleine aanpassing of een klein beetje begrip vlot aangepakt kunnen worden. Stomapatiënten en dan vooral mannelijke stomapatiënten hebben nood aan meer vuilbakjes in de individuele (heren)toiletten. Vandaag moeten ze nog al te vaak met hun opvangmateriaal terecht in het publiek toegankelijke gedeelte van de toiletten om hun opvangmateriaal te deponeren. Dat is vrij confronterend voor de patiënt en wordt soms door anderen als vies aanzien. Aangezien vuilbakjes de norm zijn in vrouwentoiletten zou het toch geen overbodige luxe zijn om deze ook in de mannentoiletten te voorzien. In het gemeentehuis hebben we dit al voorzien", geeft de gemeente mee.





(ADPW)





