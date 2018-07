Gemeentebestuur neemt erfpacht op Pastorij 07 juli 2018

Het gemeentebestuur heeft een erfpacht van 30 jaar genomen op de pastorij van Bertem.

De pastorij werd voltooid in 1770 en sinds 1993 is het hele complex (met wagenhuis, poortgebouw, muur en gracht) beschermd als monument en als dorpsgezicht. De parochie Sint-Pieters-Banden is eigenaar van het gebouw. De Pastorij wordt niet bewoond, maar wordt wel door de parochie gebruikt voor vergaderingen en activiteiten in het kader van haar pastorale werking. Dankzij een gebruiksovereenkomst kan de gemeente de tuin gebruiken als modeltuin voor ecologisch tuinieren. Ook een deel van de pastorij zelf wordt door de gemeente en door de Erfgoedkamer Bertem gebruikt als cultureel en toeristisch informatiepunt. Toch vindt de gemeente dat dit mooie parkdomein te weinig toegankelijk is voor de Bertemnaar. Daarom zijn het gemeentebestuur en de kerkfabriek overeengekomen dat de gemeente voor 30 jaar een erfpacht neemt op de Pastorij (gebouw en tuin). De kosten voor onderhoud en beheer van het beschermd monument zullen voortaan worden gedragen door het gemeentebestuur. De parochie kan de Pastorij nog blijven gebruiken voor haar werking en administratie. Momenteel wordt een huishoudelijk reglement voorbereid over de praktische aspecten van het gebruik en de toegankelijkheid van het domein. (ADPW)