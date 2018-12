Gemeentebelangen-Open Vld en CD&V krijgen vier zetels in bijzonder comité voor de sociale dienst ADPW

20 december 2018

10u56 0

De algemeen directeur van de gemeente heeft bekendgemaakt hoeveel zetels in het bijzonder comité aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen.

Gemeentebelangen-Open Vld en CD&V krijgen een totaal van vier zetels. Sp.a-Groen krijgt 1 zetel, net zoals N-VA.

De berekening van het aantal zetels per lijst of groep van lijsten gebeurt door het aantal zetels van het bijzonder comité (zonder de voorzitter) te delen door het aantal leden van de OCMW-raad en daarna te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat elke lijst of groep van lijsten binnen de OCMW-raad heeft.