Gemeente zoekt medewerker voor toezicht scholen 28 februari 2018

De gemeente Bertem is dringend op zoek naar een medewerker voor de voor- en naschoolse opvang in de gemeentelijke basisschool van Leefdaal en Bertem vanaf 1 maart 2018.





"We zoeken een medewerker om mee toezicht te doen in onze gemeentelijke basisschool van Leefdaal (voorschools, naschools en middagtoezicht) en Bertem (voorschools). Wie interesse heeft, neemt contact op met de personeelsdienst: Sonja Timmermans, tel. 016 49 99 91, personeel@bertem.be", klinkt het bij de gemeente. (ADPW)