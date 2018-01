Gemeente waarschuwt voor valse e-mails 02u28 0

Momenteel zijn er valse e-mails in omloop, waarschuwt de gemeente Bertem. "De valse e-mails worden verstuurd in naam van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) uit Leeuwaarden in Nederland. De e-mail zou een laatste aanmaning zijn om een verkeersboete te betalen. Men dreigt dat er beslag op de rekening zal worden gelegd bij niet-betaling voor een bepaalde datum. Dit zijn valse e-mails, het CJIB verstuurt nooit aanmaningen of verkeersboetes via e-mail. Als u zo'n e-mail ontvangt, betaal dan zeker niks en stuur de e-mail naar valse-email@fraudehelpdesk.nl", klinkt het. (ADPW)