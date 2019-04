Gemeente verzamelt 1080 kilogram zwerfvuil ADPW

11 april 2019

Maar liefst 1043 Bertemnaren trokken eind maart de straat op om de gemeente op te ruimen. Samen verzamelden ze 1080 kilogram zwerfvuil. De leerlingen van de drie lagere scholen, de Landelijke Gilde van Korbeek-Dijle, de 3 Chiro’s en alle andere ‘mooimakers’ uit onze gemeente volgden dat goede voorbeeld en staken de handen uit de mouwen.

De gemeente is onder de indruk en zou iedereen willen bedanken. “Dankzij al die helpende handen werd onze gemeente weer een stuk properder. Daarnaast danken we ook iedereen die dit harde werk respecteert en zijn afval gewoon in de vuilnisbak gooit. Een klein gebaar met een groot resultaat”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.