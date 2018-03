Gemeente verkoopt rookmelders 09 maart 2018

De gemeente Bertem heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Brandwonden waardoor ze rookmelders First Alert SA700LLE kunnen aanbieden aan 16 euro per stuk.





Kom gewoon even langs op de technische dienst waar de verkoop geregistreerd wordt en je krijgt de rookmelder(s) direct mee. Je kan tot 7 rookmelders per woning kopen. Meer info: Guy Trappeniers, noodplanambtenaar, tel. 016 49 97 92 en noodplanning@bertem.be. In 2020 worden rookmelders verplicht voor alle woningen in Vlaanderen.





