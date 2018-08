Gemeente krijgt ANPR-camera's 03 augustus 2018

Politiezone Vodi (Voer en Dijle) plaatst op haar grondgebied een vast cameranetwerk voor nummerplaatherkenning (ANPR). In Bertem worden van 7 tot en met 13 augustus 3 camera's geplaatst. Er komen 2 camera's langs de Tervuursesteenweg aan het op- en afrittencomplex van de E40 en 1 aan de Blokkenstraat-Nijvelsebaan. Door nummerplaatherkenning wordt het mogelijk om verdachte bewegingen van voertuigen te volgen. In het kader van de misdaadbestrijding moet de politie ook in staat zijn om daders en verdachten van misdrijven te identificeren.





"Bij de plaatsing en het gebruik van de camera's zal de privacy van de omwonenden worden gegarandeerd. Het bekijken van beelden 'in real time' zal enkel onder toezicht van de politiediensten gebeuren, om onmiddellijk te kunnen ingrijpen. Het cameranetwerk voor nummerplaatherkenning wordt op 9 verschillende sites geplaatst, verspreid over de politiezone", klinkt het bij Bertem. (ADPW)