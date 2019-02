Gemeente gaat strijd aan met zwerfvuil ADPW

05 februari 2019

17u31 1 Bertem Onder de noemer ‘Operatie Proper’ gaat de gemeente Bertem op zondag 31 maart het zwerfvuil in Bertem, Leefdaal en Korbeek-Lo opruimen.

“Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle zijn te mooi om er vuil bij te liggen”, aldus de gemeente. Daarom vindt op 31 maart de Operatie Proper plaats. “Met z’n allen gaan we dan opnieuw de strijd met het zwerfvuil aan. U kan ook deelnemen.” Inschrijven kan tussen 1 februari en 15 maart in via het online formulier: www.bertem.be/operatieproper. De gemeente levert het nodige materiaal een week voor de actie af bij de deelnemers.