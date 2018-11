Gemeente Bertem zoekt vrijwilliger voor naschoolse opvang ADPW

15 november 2018

De gemeente Bertem is naarstig op zoek naar een vrijwilliger voor de naschoolse opvang in de gemeentelijke basisschool. “U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van 10 euro per uur”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem. Wie interesse heeft, neemt contact op met de personeelsdienst: Sonja Timmermans, tel. 016 49 99 91, personeel@bertem.be.