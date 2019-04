Gekidnapte hond ‘Witteke’ is terecht ADPW

08 april 2019

Jack russel Witteke is terug in dierenasiel De Zorghoeve in Leefdaal. Vorige week woensdag werd Witteke nog door een vrouw meegenomen na een wandeling. Maar door enkele tips kon politiezone Voer en Dijle de exacte locatie van de hond achterhalen. De dievegge moet nog ondervraagd worden. Het is nog niet duidelijk hoe zij gestraft zal worden.

Marc Dekeyser en Iris Cornelis, eigenaars van De Zorghoeve, reageren alvast tevreden op het nieuws. “Wij zijn zo blij dat hij terug is. Hij verkeert in goede gezondheid en dat is het belangrijkste voor ons”, zo klinkt het. Ook Witteke zelf is duidelijk in de zevende hemel. Vrolijk kwispelend laat hij zich aaien door de verzorgers van het dierenasiel. Vijf dagen bracht Witteke door in het huis van een vrouw die hem meenam na een wandeling. De ontvoerster werd gefilmd door bewakingscamera’s op het terrein, en bleek een oude bekende te zijn. “”Het gaat om een dame die al eerder bij ons geweest is. Ze was eerst naar de grote honden komen kijken, nadien naar de kleine. Toen liet ze haar oog vallen op Witteke. Vanaf zaterdag zou hij ter adoptie aangeboden worden, en wellicht kon zij dat niet verkroppen. Vorige week woensdag heeft ze geduldig het moment afgewacht waarop ze de stagiairs kon misleiden”, vertellen Mac en Iris.

Gedrag niet goed te praten

Door de camerabeelden en gedetailleerde beschrijvingen van de stagiairs wist de politie al in welke richting ze moesten zoeken. Daarnaast kreeg de politie nog enkele tips binnen die allemaal naar dezelfde persoon wezen. De vrouw zou regelmatig gaan wandelen zijn met Witteke, en dat bleef niet onopgemerkt. De politie bracht de vrouw een bezoekje en Witteke bleek inderdaad bij haar te verblijven. Waarom de vrouw Witteke gestolen heeft, is vooralsnog niet duidelijk. “Wat ook haar reden is, dit valt niet goed te praten. Dit is hetzelfde als een baby stelen. Gelukkig zijn onze post op Facebook en het vorige artikel van Het Laatste Nieuws massaal veel gedeeld. Anders hadden we hem wellicht niet teruggevonden. We zouden iedereen die mee gezocht heeft dan ook graag bedanken”, vertellen Marc en Iris.

Intussen is Witteke dé ster van De Zorghoeve geworden. “Noem hem gerust onze BH, onze bekende hond”, lacht verzorgster Sofie. Dat wilt ook zeggen dat de aanvragen om de reu te adopteren maar blijven binnenkomen. “Onze telefoon staat roodgloeiend. Maar ik moet de mensen teleurstellen; het heeft geen zin om nog te bellen. De mensen die voor de ontvoering interesse hebben getoond, krijgen voorrang”, aldus Marc en Iris.