Gasgebruikers stappen over naar rijk gas 08 juni 2018

02u33 0

De Nederlandse regering heeft beslist de export van arm gas uit de Groningse vindplaats geleidelijk terug te dringen en tegen 2030 te beëindigen. Hierdoor schakelen 1,6 miljoen particulieren en bedrijven in België van arm gas over naar rijk gas.





"Ook in Bertem schakelen we over naar dat rijk gas. Op www.gasverandert.be hebt u ook toegang tot het huidige conversieschema van de netbeheerders en het tijdstip wanneer dit voor u gebeurt. Deze planning is echter indicatief en kan nog worden gewijzigd", klinkt het bij de gemeente. (ADPW)