Filmpjes tonen mooiste van 22 Groene Gordel gemeenten 01 september 2018

Bertem Toerisme Vlaams-Brabant zet, samen met 22 gemeenten uit het Dijleland en de Brabantse Kouters en de regionale tv- zenders Ring TV en ROB tv, de Groene Gordel-regio toeristisch op de kaart aan de hand van videoclips.

Onder hen ook gemeentes uit onze regio, waaronder Bertem, Keerbergen, Kortenberg, Boortmeerbeek, Haacht, Oud-Heverlee en Huldenberg.





Meer dan 1.500 inwoners figureerden als ambassadeurs van de regio en toonden zo dat zij trots zijn op hun gemeente. Elke clip van 2 minuten geeft hints over de mooiste plaatsen om te wandelen en te fietsen, de leukste terrasjes, gezellige ontspanning of het erfgoed dat er te beleven valt. "We willen als streekmotor met deze filmpjes is om de regio op de toeristische kaart te zetten en ze te gebruiken in marketing campagnes om mensen uit het ganse land te overtuigen dat de Groene Gordel heel wat te bieden heeft", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. (ADPW)