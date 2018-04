Fietsles voor kinderen 10 april 2018

Op zaterdag 5 mei helpen enkele ervaren monitoren u om kindjes op twee wielen te leren fietsen. Achteraf krijgt het kindje een echt 'Kijk! Ik fiets-diploma!'. Het hele gebeuren vindt plaats van 10 tot 12 uur in't Zonneveld in Bertem. Dat kost 5 euro. Daarvoor krijg je een koek, drankje en aandenken. De fietsles is voor kindjes die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes. Er is een maximum van 20 deelnemers per sessie. Eigen fiets en fietshelm moeten worden meegenomen. Inschrijven en betalen gebeurt via www.bertem.be/vrijetijdswinkel. (ADPW)