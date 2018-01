Familieschaatsdag 02u30 0

De inwoners van Bertem kunnen op zaterdag 3 februari met het hele gezin gaan schaatsen in Leuven. Zij die dat willen kunnen vanaf maandag 8 januari hun schaatsbandje gaan afhalen bij de dienst vrije tijd en communicatie in Bertem. Het schaatsen gaat door op zaterdag 3 februari, van 9.30 tot 11.30 uur op de IJsbaan in Heverlee (Ondernemingenweg 1).





Het schaatsen is volledig gratis, mits schaatsbandje. Ook de huur van de schaatsen is gratis. Bandjes bestellen is niet mogelijk. Wacht niet te lang, want het aantal deelnemers is beperkt. Er wordt maximum 1 bandje per gezinslid uitgedeeld. (ADPW)