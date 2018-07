Erkenning als echte ambachtsman of -vrouw 06 juli 2018

Vakmannen en -vrouwen kunnen een wettelijke erkenning aanvragen om hun ambachtelijke activiteit te erkennen. Dankzij het label Erkend Ambacht weten uw klanten dat ze te maken hebben met een echte vakman. Deze procedure is gratis en tot nu toe vroegen zo'n 1.600 ambachtslieden deze erkenning aan en 1.017 van hen kregen ze ook. Ook in Bertem zijn er zeker kleine bedrijven of zelfstandigen die in aanmerking komen, meent de gemeente. Zij vragen mogelijke kandidaten om zich te laten erkennen. Surf naar www.deambachten.be om te kijken of u in aanmerking komt. Vul het inlichtingenformulier in en stuur het per post of via e-mail naar de Commissie Ambachtslieden. (ADPW)