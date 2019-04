Elektronicadief loopt tegen de lamp ADPW

09 april 2019

17u24 0

Een 22-jarige jongen uit Leefdaal is aangehouden door de onderzoeksrechter nadat hij betrapt werd op winkeldiefstal bij Colruyt in de Groenveldstraat in Heverlee. De winkeldetective had gezien dat de man USB-sticks en mp3-spelers in zijn kar legde en ze uit het zicht van de beveiligingscamera’s onder zijn kledij verborg. De man rekende enkel flesjes water af aan de kassa. Hij werd tegengehouden door de detective en bekende de winkeldiefstal van de elektronica ter waarde van 189 euro. De twintiger wordt nog verdacht van winkeldiefstallen bij Colruyt. De man zou toen ook elektronica buit gemaakt hebben. Een deel van deze buit zou vrijdag in zijn auto al zijn teruggevonden door de politie. Hij werd voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden. De lokale recherche van PZ Leuven onderzoekt of de man nog met andere feiten in verband kan worden gebracht.