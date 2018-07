Elektrisch autodeelproject 'Testrijders' 26 juli 2018

Bertem is één van de eerste gemeenten met een Testrijder. Deze ambassadeur van elektrisch autodelen deelt zijn wagen met iedereen die het wil uitproberen. Dat verloopt via autodeelplatform CarAmigo en is voor iedereen. Testrijder Chris is een gepensioneerde ondernemer, actief in de Mobiliteitsraad van Bertem én klimaatgids bij Natuurpunt. Hij legt uit hoe u zo'n elektrisch voertuig in gang krijgt en wat de voordelen zijn van autodelen. Je kan altijd een bericht sturen naar: testrijderchris@gmail.com, of surf gewoon naar www.testrijders.be/chris. Schrijf u op www.testrijders.be in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte over het project. (ADPW)