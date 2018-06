Dynamite terug van weggeweest ARTIESTENKOPPEL BRENGT NIEUWE NUMMERS UIT EN... ORGANISEERT KOERS STEFAN VAN DE WEYER

30 juni 2018

02u24 1 Bertem Francis 'Ciscokid' Van Mechelen en zijn vrouw Erika, beter bekend als het muzikale duo Dynamite en van hits als 'Seks met die blonde', hebben een nieuw nummer klaar en na de zomer beloven ze er nog eentje. Ze hebben ook een nieuwe passie: koersen. Begin juli organiseren ze een driedaagse met 400 deelnemers uit 21 landen.

"We hebben nog geen officiële releasedatum gepland. We zijn er nu wel volop mee bezig, de maquette van het lied en de clip werden alvast positief onthaald. Ik kan al wel verklappen dat het een liedje is op de melodie van "We hebben een clubje opgericht voor mensen met een lelijk ... ". Het is een typisch Dynamitenummer, maar tegelijk ook wel iets anders in het genre. Onze kinderen vinden onze muziek best in orde. Mijn dochter Gloria is trouwens helemaal in het begin van de clip van ons laatste nieuwe liedje 'Ik Hou Van Meisjes Met Een Dikke Kont' te zien", verklapt Van Mechelen. "We kunnen het sportieve met het muzikale perfect combineren aangezien we overdag met de koers bezig zijn en 's avonds optreden."





Aspirant Vlad en nieuwelinge Gloria maken deel uit van het Cannibal Team van hun ouders en koersten dit seizoen buiten België onder andere in Polen, Nederland en Litouwen.





Francis en Erika organiseren van 6 tot 8 juli de allereerste driedaagse jeugdtour voor vrouwen vanaf twaalf jaar, de International Belgian Youth Tour (IBYT), in Heverlee, Bertem en Leefdaal. Het is de eerste keer dat er in ons land zulk initiatief voor deze disciplines plaats zal vinden. Er zijn tot nu toe bijna 400 renners uit 21 landen ingeschreven. Er zijn onder meer renners uit Rusland, Zuid-Afrika, Australie, Roemenie, Estland, Portugal, Ierland, Hongarije, Litouwen, Letland, Engeland, Nederland, Griekenland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Colombië, Denemarken, Oostenrijk en uiteraard ook België ingeschreven.





Logeren in tentjes

"Op logistiek vlak zaten we met een probleem gezien er ongeveer 450 buitenlanders enkele dagen onderdak moesten krijgen. Ik belde Toerisme Vlaanderen waar ze letterlijk van hun stoel vielen. Ze zeiden dat alles in de buurt dat weekend vol zat met Rock Werchter. We konden een deel huisvesten in gemeentes ten zuiden van Leuven. De rest kan terecht in mijn grote tuin, waar vijftig tentjes kunnen staan. Aan de Slangenpoelweg kan een tijdelijke camping ondergebracht worden. We hebben ook een afspraak met voetbalclub Bertem-Leefdaal dat de gasten dag en nacht hun toiletten en douches kunnen gebruiken."