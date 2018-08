Digitaal aanspreekpunt voor middenstand 23 augustus 2018

Het luik rond middenstand is uitgebreid op de website van de gemeente Bertem. "Nieuw is dat we inzetten op één digitaal aanspreekpunt voor de handelaars. Via www.bertem.be/middenstand vindt u naast de nieuwe acties, nu ook de bestaande taken terug vanuit de verschillende diensten. Of u nu een starttoelage krijgt als onthaalouder, een vergunning moet aanvragen als uitbater of een belasting moet betalen. Alles zit overzichtelijk bij elkaar. Activiteiten om de lokale middenstand te bevorderen kon u er al vlot terugvinden. Nu zijn ook andere taken zoals vergunningen, belastingen en steunmaatregelingen gebundeld in dit overzicht", klinkt het bij de gemeente.





De klemtoon rond middenstand lag de afgelopen jaren vooral op de lokale economie te bevorderen. "Dit deden we enerzijds met de bedrijvengids en de B-bon naar de inwoners toe. Anderzijds werden de contacten tussen handelaars onderling gestimuleerd met een handelaarsoverleg en jaarlijks netwerkmoment/nieuwjaarsreceptie voor de handelaars. Met de projectsubsidie zorgen we ervoor dat we een administratieve, logistieke en financiële ondersteuning aanbieden aan nieuwe en bestaande initiatieven van de handelaars zelf", luidt het nog.





