De kleine trektocht gaat richting Eifel ADPW

24 januari 2019

15u54 0

De kleine trektocht is een jarenlange traditie voor jongeren van 11 tot 15 uit Bertem en omgeving. “Dit jaar trekken we richting het nationaal park van de Eifel. Hou je dus zeker vrij van dinsdag 27 tot en met zaterdag 31 augustus”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.

“We trekken met tent en rugzak en overnachten in de natuur. Samen rondtrekken, in tenten slapen en van de landschappen genieten: een onvergetelijke ervaring. ‘s Avonds een kampvuur, zwemmen in een beekje onderweg en genieten van eigen gemaakte kost. De sfeer in de groep maakt de ervaring ieder jaar opnieuw onvergetelijk”, aldus nog de gemeente.

De inschrijvingen worden in de loop van februari geopend. Op 4 april is er om 20 uur een infovergadering in het gemeentehuis.