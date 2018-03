Concert Arte Amanti 27 maart 2018

Op vrijdag 27 april vindt een concert van Arte Amanti plaats in de kerk van Bertem. Het belooft een topconcert te worden met Sofia Gantois uit Bertem die dwarsfluit speelt én maar liefst twee laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd: violiste Ning Kam en Liebrecht Vanbeckevoort aan de piano. Arte Amanti is een internationaal kamermuziekfestival met 23 concerten in het hele land. Elk concert start met jong, uitzonderlijk talent uit de regio. Vervolgens is het de beurt aan internationale topartiesten. Het concert begint om 20 uur, de deuren openen om 19 uur. Voor 10 euro bent u erbij op dit concert. U kan de kaarten nu al kopen aan de balie van de dienst vrije tijd en communicatie in het gemeentehuis of via de culturele verenigingen. Vanaf donderdag 29 maart kan u ze ook online kopen via www.bertem.be/vrijetijdswinkel. (ADPW)