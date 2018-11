Chiro Doeritsan organiseert brunch ADPW

22 november 2018

12u11 0

Chiro Doeritsan organiseert op zondag van 10.30 tot 13 uur zijn grote ‘Christus Koning brunch’ aan de St-Fransiscusberg in Bertem. De brunch staat in het teken van een goed doel. De helft van de opbrengst gaat namelijk naar dit gekozen goede doel. Dit jaar werd de Eglantier uitgekozen, een goed doel uit onze streek. De Eglantier is een school vervangende dagopvang voor kinderen en jongeren met ernstige mentale of meervoudige beperkingen. Brunchen kost acht euro voor een kind of een lid van de chiro. Een volwassene of iemand van 12+ betaalt twaalf euro. Na de brunch staat er een gezamenlijk groot themaspel voor het goede doel op het programma. Er wordt geëindigd met een kleine bezinning.