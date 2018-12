Celstraf voor bezit vier verboden wapens? Stefan Van de Weyer

10 december 2018

15u57 0 Bertem Bij een twintiger uit Bertem werden verboden wapens ontdekt waaronder twee boksbeugels, een matrak en pepperspray. Voor deze jongeman werd daarom op de Leuvense rechtbank een maand cel en een boete gevorderd.

De twintiger deed ondertussen afstand van zijn wapens. “De maatschappelijke enquête voor deze beklaagde was vernietigend. Hij toonde veel weerstand naar alternatieve straffen toe, hij had weinig moreel besef en had geen behoefte om stil te staan bij wat hij had gedaan. Met dit in het achterhoofd vorder ik een maand cel, 600 euro boete en de verbeurdverklaring van de wapens”, aldus het openbaar ministerie.

“Ik geef toe dat mijn cliënt nonchalant was. Hij heeft zijn drugprobleem ondertussen aangepakt en is beginnen werken. Hij heeft zijn leven verbeterd en daarom vraag ik om een werkstraf”, aldus de raadsman van de wapenliefhebber.