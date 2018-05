Burgemeester woest nadat aannemer voetpad beplant 11 mei 2018

De aannemer van bouwproject 'De Robijn' heeft geen al te beste beurt gemaakt. Op de hoek van de Dorpstraat en de Mezendaal in Leefdaal brak hij dinsdag het voetpad uit en plaatste er plantjes. Burgemeester Joël Vander Elst (Open Vld) is razend. "De bouwvergunning laat helemaal niet toe om het voetpad uit te breken. Integendeel: het moest bewaard blijven en na de heraanleg van het centrum zal het veel breder worden dan voorheen", zegt Vander Elst. Het gemeentebestuur heeft de aannemer de opdracht gegeven om het openbaar domein weer te herstellen. "Maar de aannemer beweert dat hij geen personeel heeft. Daarop heb ik meteen een ploeg met onze werkmannen gevorderd om een meter vrij te maken. De kosten zullen aan de aannemer aangerekend worden", aldus nog Vander Elst. In afwachting van de heraanleg zijn er nadarhekken gezet om te vermijden dat voetgangers op de rijbaan zouden moeten stappen. (ADPW)