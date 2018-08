Burgemeester Vander Elst lijsttrekker Gemeentebelangen-Open Vld 22 augustus 2018

Zetelend burgemeester Joël Vander Elst (51) trekt de lijst van de groep 'Gemeentebelangen-Open Vld' voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft de partij laten weten.

Uittredende schepenen Greet Goossens (63) en Tom Philips (34) staan op plaatsen twee en drie. Yvette Laes (60), die reeds 12 jaar in de gemeenteraad zetelt staat op de vierde plaats.Op plaats vijf staat nieuwkomer Hans Neckebrouck (51), die geboren en getogen is in Korbeek-Dijle. De uittredende gemeenteraadsleden Sonia Stiasteny (56) en Diane Vander Elst (50) staan op plaatsen zes en zeven.





Jonge kandidaten

"Vanaf plaats acht starten we met Jeroen Strumane (31) de reeks met nieuwe, jonge kandidaten. Op de negende plaats volgt de jongste kandidate, Tessa Verheyden (24). De lijst wordt geduwd door onze meest ervaren kandidaten, uittredend gemeenteraadslid Herman Ginis (67), voormalig OCMW-Voorzitter Roland Gustin (74) en voormalig burgemeester en huidig gemeenteraadsvoorzitter Albert Mees (63) sluit de lijst af", klinkt het. "Deze jonge, enthousiaste ploeg motiveert mij om terug voluit voor de burgemeesterssjerp te gaan", aldus lijsttrekker-burgemeester Joël Vander Elst. "We kunnen met maar liefst acht jongerenkandidaten en een goede vertegenwoordiging van de verschillende deelgemeenten, gecombineerd met de ervaring van onze mandatarissen naar de kiezer trekken". (ADPW)