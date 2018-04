Breng pesticiden gratis naar het recyclagepark 25 april 2018

De gemeente Bertem zet van 21 tot en met 28 april pesticiden buitenspel. "Breng uw (restjes) pesticiden binnen in het EcoWerf-recyclagepark en ga voortaan uw tuin, terras of oprit te lijf met gezonde en goedwerkende alternatieven. Vergeet niet dat het recyclagepark op donderdag 26 april uitzonderlijk gesloten is. We grijpen vaak gemakshalve naar pesticiden. Die werken meestal 'goed', maar zijn vaak schadelijk voor mens en milieu op korte én lange termijn", klinkt het bij de gemeente Bertem.





"Haal die pesticiden van het rek en breng ze binnen in het recyclagepark van 21 tot en met 28 april 2018. In ruil krijgt u een voegenborstel van de Vlaamse Milieumaatschappij of een andere attentie", klinkt het. (ADPW)