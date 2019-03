Brandweer verwijdert afgescheurde tak van rijbaan ADPW

13 maart 2019

De Leuvense brandweer rukte woensdagochtend uit voor een tak die op de rijbaan was terechtgekomen in de Kerkstraat in Bertem. De flinke storm had ervoor gezorgd dat de tak afscheurde en op de weg lag. De brandweer kon de tak zonder veel problemen verwijderen en de baan vrij maken voor het verkeer.