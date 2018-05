Boom belandt op rijbaan 24 mei 2018

De Leuvense brandweer rukte woensdagochtend omstreeks 5.30 uur uit naar de Egenhovenstraat in Bertem, nadat er een dunne boom van zo'n 20 centimeter dik over de hele baan was terechtgekomen. De brandweer kon het gevaarte zonder al te veel problemen verwijderen. (ADPW)