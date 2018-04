Bevraging over sportbeleid 25 april 2018

De gemeente Bertem gaat op zoek naar de mening van zijn inwoners over het sportbeleid. "Weet u bijvoorbeeld dat u aikido in onze gemeente kan beoefenen en wat vindt u juist van ons sportaanbod? Deze en nog enkele andere vragen kan u beantwoorden in onze bevraging", klinkt het bij de gemeente.





Op basis van uw antwoorden zal het sportbeleid bepaald worden in het beleidsplan 2020-2025. Het invullen van de bevraging duurt nauwelijks 5 à 10 minuten. Bovendien kan u een B-Bon winnen ter waarde van 25 euro.





Je mening geven kan via www.bertem.be/sportbeleid .





(ADPW)