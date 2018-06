Bertem zet bezienswaardig-heden extra in de kijker 12 juni 2018

De gemeente Bertem zet met twee gloednieuwe brochures en 9 informatieborden de bezienswaardigheden en historisch waardevolle gebouwen in de gemeente extra in de kijker. "Bertem heeft heel wat te bieden: adembenemende landschappen en vergezichten, bos- en natuurgebieden, idyllische plekjes en markante gebouwen in en buiten de dorpskernen. Al dat moois zetten we in de kijker in twee gloednieuwe brochures. De Erfgoedgids beschrijft het erfgoed van Bertem. De brochure: 'Bertem, het teussersdorp in de Voervallei' bundelt alle bezienswaardigheden in onze gemeente. Wie geen brochure bij de hand heeft, vindt al meteen een korte historische beschrijving op de informatiepanelen die sinds kort bij 9 van onze meest waardevolle en als monument beschermde gebouwen staan", klinkt het bij de gemeente Bertem. Beide brochures krijgt u in het gemeentehuis bij de dienst vrije tijd en communicatie of in De Pastorij in Bertem. De inwoners van Bertem ontvingen half mei al allemaal een exemplaar in hun brievenbus. Voor de samenstelling van de Erfgoedgids en de informatiepanelen mocht de gemeente rekenen op de medewerking van de Erfgoedkamer. (ADPW)