Bertem zet ambacht in de kijker

15 januari 2019

Ambacht in de Kijker wil met een gelijknamige wedstrijd kwaliteitsvolle ambachtslieden in de kijker zetten, de ambachtelijke sector ruimer bekendmaken en jongeren warm maken voor deze beroepen. “Bent u zo’n ambachtsvrouw of -man en wilt u ambassadeur van de sector worden? Neem dan deel aan de wedstrijd Ambacht in de Kijker”, zo vraagt de gemeente Bertem.

Elk jaar selecteert het comité 10 laureaten, de 10 ambassadeurs van de ambachtelijke sector. Deze ambachtslieden worden geselecteerd voor de kwaliteit van hun product, maar ook voor hun afgelegd parcours. Ze getuigen over hun verhaal, hun opleiding, hun motivatie en brengen zo Belgische ambachtelijke producten naar voor.

Dit jaar wil de wedstrijd de focus leggen op ambachtslieden en hun opmerkelijke initiatieven in hun gemeente. Interesse? Schrijf u dan in op www.ambachtindekijker.com.