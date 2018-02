Bertem quizt voor De Eglantier vzw 16 februari 2018

Op vrijdag 2 maart 2018 quizt de gemeente Bertem opnieuw voor het goede doel. De opbrengst gaat net zoals vorig jaar naar vzw De Eglantier in Leefdaal. Voor 20 euro kan u met uw ploeg deelnemen. Er kunnen 50 ploegen van 4 deelnemers mee quizzen. Het therapeutisch dagverblijf De Eglantier biedt opvang, begeleiding en therapie aan kinderen en jongeren met ernstig mentale en/of meervoudige beperkingen. Kinderen en jongeren die omwille van de ernst van hun handicap niet terecht kunnen in scholen voor bijzonder onderwijs. Om de werking mogelijk te maken, kan De Eglantier een beroep doen op subsidies van de overheid, bijdragen van de ouders, bijdragen van (service)clubs, acties van verenigingen en ook nu weer op de opbrengst van deze quiz. Zoals elk jaar is er plaats voor 50 quizploegen. Wilt u meedoen, schrijf u dan snel en ten laatste op 23 februari 2018 in. De quiz vindt plaats in de voetbalkantine van Leefdaal, adres: Dorpstraat 257. De deuren openen om 19 uur, de quiz start stipt om 20 uur. (ADPW)





