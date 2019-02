Bertem gebruikte BE-Alert voor eerste keer bij zoutzuurlek ADPW

21 februari 2019

12u15 0

De vrachtwagen met het zoutzuurlek op de E314 in Heverlee van woensdag zorgde voor het eerste BE-Alert in de geschiedenis van Bertem. “Omdat het vlakbij Bertem gebeurde en de brandweer aanraadde om in de buurt van het ongeval ramen te sluiten, zetten we BE-Alert in. Via BE-Alert riepen we gisteren op om in de omgeving van het ongeval ramen te sluiten en de ventilatie af te zetten. Met dit bericht bereikten we 723 geregistreerde nummers”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.

Alle inwoners kunnen zich registreren op BE-Alert. “Daarnaast informeren we u op zo’n momenten ook via ons twitteraccount (@CrisisBertem), via onze nieuwsbrief en onze website”, aldus nog de gemeente Bertem.

BE-Alert

Afhankelijk van de aard en omvang van de noodsituatie, kan de gemeente, provincie of de Minister van Binnenlandse Zaken via BE-Alert een bericht uitsturen met de nodige aanbevelingen voor uw veiligheid. “Om zo’n bericht te ontvangen, moet u zich wel vooraf inschrijven op BE-Alert: www.be-alert.be. Zo weet de bevoegde overheid wie ze moeten verwittigen op een bepaalde locatie. U kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren, zoals bijvoorbeeld tweede verblijfplaats, werkpaats, enzovoort. Zo blijft u steeds op de hoogte. Afhankelijk van de ernst en de omvang van het probleem, kan de overheid bij inzet van BE-Alert kiezen uit verschillende kanalen: sms, gesproken oproep via telefoon of gsm, e-mail of sociale media”, zo deelt de gemeente Bertem mee.

“Bij grote noodsituaties, kan het ook belangrijk zijn om u te verwittigen, waar u op dat moment ook bent. Dankzij een unieke technologie in België kan de overheid u een sms sturen als u fysiek aanwezig bent op de plaats van de gebeurtenis. Hiervoor moet u zich niet vooraf inschrijven. Alle informatie over BE-Alert vindt u op http://be-alert.be/nl, waar u zich meteen ook kan registreren”, besluit de gemeente Bertem.