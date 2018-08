Beperkt internet tot 3 augustus 01 augustus 2018

02u42 0 Bertem Door werken van Telenet zal het internetverkeer van het gemeentebestuur in Bertem van maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus tussen 7.30 en 18 uur trager en met onderbrekingen werken.

Op woensdag 1 en donderdag 2 augustus is het zelfs mogelijk dat het internet volledig uitvalt. Dit heeft een impact op alle onlinetoepassingen waarmee de medewerkers van zowel het sociaal huis, de bibliotheek als het gemeentehuis werken, zoals het e-mailverkeer, de bancontact, de budgetmeter in het sociaal huis, de onlineformulieren via onze website... Ook voor de bezoekers van de bibliotheek zal er die momenten weinig of geen internetverkeer mogelijk zijn. Het telefoonverkeer van het sociaal huis ondervindt er hinder van. Alleen het telefoonverkeer van het gemeentehuis en de bibliotheek, de aanvragen aan de balie bij de dienst burgerzaken en de aanmeldingen van de kinderen tijdens de speelpleinwerking zullen hier geen hinder van ondervinden. (ADPW)