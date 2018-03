Bejaarde vrouw krijgt valse politieagenten over de vloer 13 maart 2018

02u44 0 Bertem Een hoogbejaarde dame die in de Keistraat in Bertem woont, is vrijdag het slachtoffer geworden van mannen die met een list haar woning binnendrongen en het huis doorzochten.

Eerst belde een man aan die zich uitgaf als man van de watermaatschappij. De vrouw en haar poetsvrouw lieten de man binnen en wezen hem de weg naar de watermeter. Even later belden twee Franstalige mannen aan die gekleed waren in politie-uniform. Zij zeiden dat de vrouw bestolen werd en dat ze graag binnenkwamen om het huis te controleren.





Onraad geroken

De poetsvrouw en het slachtoffer roken onraad, zeker toen de agenten aandrongen om de kluis in huis te openen. Toen de gealarmeerde tuinman het huis binnen kwam, verlieten de drie mannen de woning. Boven was een slaapkamer volledig doorzocht. Op het eerste gezicht leek er niets gestolen te zijn. Van de drie mannen is voorlopig geen spoor. (ADPW)