Autodelen met 'Testrijders' 09 juli 2018

Bertem is een van de eerste gemeenten met een Testrijder. Deze ambassadeur van elektrisch autodelen deelt zijn wagen met iedereen die elektrisch rijden of autodelen wil uitproberen. Het autodelen verloopt via het autodeelplatform CarAmigo en staat open voor iedereen. Testrijder Chris, een gepensioneerde ondernemer actief in de mobiliteitsraad van Bertem én klimaatgids bij Natuurpunt, legde tijdens een infosessie uit hoe het werkt. Voor stilvallen hoeft niemand bang te zijn, Bertem telt al twee publieke laadpalen. Voor iedereen die niet kon deelnemen, je kan altijd sturen naar testrijderchris@gmail.com of surfen naar www.testrijders.be/chris. (ADPW)