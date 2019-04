Asfalteringswerken in Dorpstraat tussen Blokkenstraat en Boskee ADPW

01 april 2019

21u28 0

De kruispunten in rode asfalt in de Dorpstraat in Leefdaal zijn in zeer slechte staat. Daarom vervangt aannemer Grizaco dit asfalt vanaf maandag 8 tot en met dinsdag 16 april. Deze werken zorgen voor verkeershinder.

Alle rode kruispunten in de Dorpstraat tussen de Blokkenstraat en de Boskee worden tussen 8 en 16 april opnieuw aangelegd in een sterker zwart asfalt. De werken worden uitgevoerd in 3 fasen. Elke fase wordt volledig afgewerkt voor de volgende fase start. Hou er rekening mee dat deze planning alleen mogelijk is bij goede weersomstandigheden. Er worden twee dagen extra voorzien (17 en 18 april) om eventueel te kunnen inspelen op slechtere weersomstandigheden.

In fase 1, die loopt van maandag 8 tot woensdag 10 april, worden de kruispunten van de Dorpstraat met de Boskee, de Korbeekstraat en Het Bies aangepakt. Fase 2 loopt van woensdag 10 tot vrijdag 12 april. Dan worden de kruispunten met de W. Van Vlasselaerstraat, Delle en de Kuipersberg/Kapellestraat behandeld.

Tijdens fase 3 is het de beurt aan de kruispunten met de Voerhoek, de Kerstraat, de Van Hoofstraat, de Molenstraat en de toegangsweg naar de voetbalterreinen. Meer informatie is terug te vinden via https://www.bertem.be/nieuwsdetail/3081/asfalteringswerken-in-de-dorpstraat-tussen-blokkenstraat-en-boskee