Appels en peren plukken in pastorijtuin 11 augustus 2018

Het fruit in de pastorijtuin is plukrijp. Iedereen kan appels en peren komen plukken op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur of op vrijdag tussen 19 en 21 uur. Dan staat de poort van Pastorij (Vossenstraat 4, Bertem) open. Uiteraard geldt dit aanbod zolang de voorraad strekt. (ADPW)