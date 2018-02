Alternatief onkruidbeheer in de siertuin 17 februari 2018

De gemeente Bertem organiseert op vrijdag 16 maart een theorieles over het aanpakken van hardnekkig onkruid. Dat gebeurt zowel preventief als curatief én op een milieuvriendelijke manier.





De les vindt plaats van 14 tot 17 uur in het LDC De Blankaart, op de Egenhovenstraat 24 in Bertem, en kost 15 euro. Inschrijven kan via www.vormingplusob.be. De workshop is een organisatie van Altijd Geslaagd. Zuid-Dijleland, een samenwerking tussen de gemeenten Bertem, Herent, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren, ons Lokaal Dienstencentrum (LDC) De Blankaart en Vormingplus Oost-Brabant. (ADPW)