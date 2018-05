ABN op derde editie Voerrock 05 mei 2018

02u44 0 Bertem Vandaag gaat aan de Chirolokalen van Bertem opnieuw Voerrock Festival door. De organisatie mikt met een mix van hiphop, funk en reggae op een breed publiek van jong tot oud. "Headliner is de rapgroep ABN die voor de gelegenheid een reünieconcert geeft", klinkt het bij de organisatie.

"Op de sportterreinen aan de Sint Franciscusberg start het festival om 16 uur met springkastelen en kinderanimatie, om 16.30 uur speelt de eerste band. De rest van de avond en nacht passeren er heel wat artiesten de revue.





Verwacht onder andere Jagmonkx, een 7-koppig funk collectief, lokale soullegende Roselien en live hiphopband Major, naast Rewind Productions, finalisten van Humo's Rock Rally en klepper van de avond: ABN. Deze grondleggers van de Vlaamse rap of 'Frithop' komen een zeldzaam reünieconcert spelen. Verder dansen tot in de vroege uurtjes kan met DJ's Raggamuffin Whiteman en Inch By Inch Soundsystem", geeft Klaas Conings van de organisatie mee.





"We hopen om elk jaar wat te kunnen groeien zodat we nog grotere namen naar Bertem kunnen halen."





Een ticket voor Voerrock kost 7 euro in voorverkoop en kan je kopen via www.voerrock.be. (ADPW)