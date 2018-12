Aangepaste openingsuren gemeentediensten tijdens feestdagen ADPW

20 december 2018

11u51 0

Op maandag 24 december zijn het gemeentehuis en het sociaal huis uitzonderlijk geopend van 8.30 tot 12 uur en dus niet in de namiddag en avond, zoals gebruikelijk op maandag. Dinsdag 25 en woensdag 26 december zijn de gemeentediensten gesloten. Alleen het recyclagepark is open op 26 december.

Het kantoor van Wijk-Werken is gesloten van 24 december tot 6 januari. Vanaf 2019 zijn de openingsuren een beetje gewijzigd. Het kantoor in het sociaal huis van Bertem zal gesloten zijn de derde maandag van de maand in plaats van de tweede maandag. De andere maandagen is iedereen nog altijd welkom van 13 tot 16 uur.

Van 24 december tot en met 6 januari is ook het Wooninfopunt gesloten. Vanaf maandag 7 januari 2019 zijn de inwoners weer welkom op het vrij spreekuur in het sociaal huis op maandag van 13 tot 15 uur. Elke tweede maandag van de maand zijn de inwoners welkom op het avondspreekuur op afspraak. Let op: vanaf januari 2019 zijn er geen spreekuren meer in Leefdaal.