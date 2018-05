Aanbrengen nieuwe wegmarkeringen 15 mei 2018

Vandaag worden nog op verschillende plaatsen in de gemeente Bertem wegmarkeringen aangebracht. De Blokkenstraat is dan niet bereikbaar via de Dorpstraat komende van Bertem. Er wordt een wegomleiding voorzien. De firma Nijs zal de wegmarkeringen opnieuw aanbrengen die bij het herasfalteren van de straten verwijderd zijn op een gedeelte van de parkeervakken in de wijk Opakker en op de belijning van de Blokkenstraat van aan de rotonde tot het einde van het geherasfalteerde gedeelte. Daarnaast worden er ook op andere locaties wegmarkeringen aangebracht onder meer in de Dorpstraat en de Mezenstraat in Leefdaal. (ADPW)